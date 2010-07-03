Структуру по вопросам безопасности создали в Минкультуры после ЧП в Третьяковке

Вопросами безопасности экспонатов в российских музеях займется новая структура, созданная в Минкультуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Ольгу Голодец.
Решение было принято по итогам проверки крупнейших российских музеев, которую провели после кражи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. По словам Голодец, прежде всего изменится структура самой службы в культурном ведомстве.
"Будет установлен новый механизм взаимодействия между Минкультуры и теми структурами, которые также привлечены к охране музеев, в частности, Росгвардия и другие силовые структуры. Образована специальная структура, которая отвечает и занимается только безопасностью", – уточнила вице-премьер.
В конце января работу живописца похитили на глазах у посетителей Третьяковки. Люди приняли вора за сотрудника музея и поэтому не помешали ему уйти. Задержать злоумышленника полицейским удалось на следующее утро. Мужчина, которого вскоре арестовали на два месяца, сам показал, где находится полотно.
После обнаружения картины ее осмотрели эксперты, которые обнаружили незначительные повреждения. В итоге полотно решили отреставрировать после окончания выставки в Русском музее.
Похититель картины Куинджи из Третьяковки хотел привлечь к себе внимание
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