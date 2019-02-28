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07:13

Минкультуры выявило нарушения безопасности у четырех крупнейших музеев

культура

07:13

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Проверка систем безопасности четырех крупнейших российских музеев выявила некоторые нарушения, говорится на сайте Минкультуры.

При общей положительной оценке отмечается, что нарушения являются результатом недоработок самих учреждений и подразделений Росгвардии.

Проверка проходила в соответствии с приказом Минкульта от 18 февраля в столичных ГМИИ им. А.С. Пушкина и Историческом музее, а также петербургских Эрмитаже и Русском музее.

Комиссия, в частности, оценила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, а также оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда.

По итогам проверок будут выработаны рекомендации по созданию условий, обеспечивающих сохранность экспонатов.

Министр культуры России Владимир Мединский 11 февраля объявил выговор генеральному директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой из-за кражи картины Архипа Куинджи.

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