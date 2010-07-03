Третьяковку обязали принять меры по охране экспонатов

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Третьяковскую галерею обязали до 12 ноября принять "исчерпывающий комплекс мер" по безопасности музейных предметов и коллекций, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на документ Минкультуры РФ по итогам проведенной проверки.

Также Третьяковка должна незамедлительно принять меры к "неукоснительному исполнению локальных нормативно-правовых актов" гендиректора галереи в части обеспечения сохранности музейных предметов и музейных коллекций.

Кроме того, музею предписано до 27 марта оценить действия должностных лиц в момент похищения картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" и привлечь указанных лиц к дисциплинарной и другим видам ответственности.

Минкультуры проведет проверку безопасности федеральных музеев, для чего разослало рекомендации в регионы.

Инцидент с кражей картины Куинджи во время выставки в Третьяковской галерее произошел 27 января. Полотно украли из зала в Инженерном корпусе. Похититель снял его со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей.

На следующий день подозреваемого задержали. Спустя несколько дней картину вернули в экспозицию.

Ранее сообщалось, что Третьяковка заключила допконтракт с Росгвардией по охране выставки Ильи Репина. Русский музей отправит на выставку 54 живописных и 24 графических работ художника.