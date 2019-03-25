Для чего хотят запретить проносить в музеи сумки и рюкзаки

Минкульт России может запретить ходить в музеи с сумками и рюкзаками. Посетители должны будут сдавать свои вещи в гардероб. Инициатива связана с инцидентом в Государственном историческом музее, где журналисты одного из известных изданий повесили в выставочном зале фотографию императрицы Александры Федоровны, чтобы проверить безопасность культурного учреждения. Разбираемся, насколько необходимы такие запреты и как это скажется на музеях.

Фото: Агентство Москва/пресс-служба Третьяковской галереи

Нападение, кража и перформансы

В последнее время российские музеи не раз становились площадкой, на которой разворачивались скандальные инциденты. Например, в мае прошлого года в Третьяковской галерее мужчина несколько раз ударил металлическим столбиком ограждения по знаменитой картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Злоумышленник порвал полотно в трех местах, однако самая ценная часть картины – изображения лиц и рук царя и царевича – оказалась неповрежденной.

Сейчас житель Воронежа Игорь Подпорин обвиняется в повреждении особо ценного объекта культурного наследия (часть 2 статьи 243 УК РФ, наказание – до шести лет лишения свободы). Он уже частично признал вину, но будет находиться под стражей до конца августа.

Саму картину сейчас планируют отреставрировать, стоимость первого этапа реставрационных работ оценивается в пять–десять миллионов рублей. После анализа картины сделали вывод, что восстановить произведение без дублирования холста невозможно.

В конце января уже этого года еще один посетитель Третьяковки – Денис Чуприков – открыто похитил полотно художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из выставочного зала галереи. По видео с камер наблюдения было видно, что похититель спокойно снял картину со стены, взял в руки и пошел к выходу. По дороге его никто не остановил и не задержал. Чуприкова удалось поймать по горячим следам в подмосковном поселке Заречье, картину нашли на стройке в Одинцовском районе. На следующий день после ареста похитителя ее передали музею.

Фото: Агентство Москва/Ведяшкин Сергей

Мужчине предъявили обвинение по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". Следствие полагает, что у него были сообщники, которые пока не установлены. Сам обвиняемый раскаялся в содеянном. По словам мужчины, он хотел привлечь к себе внимание, а также заявил, что кража картины была его собственным решением.

И вот 20 марта опять же в Третьяковской галерее устроил перформанс практически голый мужчина: пройдя несколько залов, он остановился у картины Михаила Врубеля "Принцесса Греза" и простоял некоторое время, демонстрируя посетителям свою фактуру. В это время его подельник успел повесить собственную картину.

Сотрудники музея не успели нажать тревожную кнопку, из-за чего главный участник успел беспрепятственно покинуть здание. По словам художников, которые принимали участие в акции, они хотели таким образом обратить внимание на современное искусство.

Очередной "перформанс" произошел 24 марта в Государственном историческом музее. Неизвестные принесли фотографию императрицы Александры Федоровны и повесили ее в музее. Фото разместила группа из пяти человек с четко прописанными ролями: одни отвлекали смотрительницу, другие снимали на камеру, третьи вешали картину. Раму подобрали примерно такую же, как и у экспонатов.

Позже выяснилось, что повесили лишний экспонат на выставке "Николай II. Семья и престол" журналисты одного из популярных изданий. Руководство музея назвало этот поступок "гнусным и отвратительным". А Союз музеев России счел провокацией акцию журналистов.

На этом месте должна была висеть картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Довести до абсурда можно все"

После череды таких "перформансов" директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов заявил, что в ближайшее время посетителей могут обязать сдавать в гардероб сумки и рюкзаки.

"Есть способы исключить подобное в принципе, например, запретив вход в музеи с любыми сумками или рюкзаками или обязав сдавать их в камеру хранения", – пояснил Кононов. При этом он признал, что новые правила могут создать неудобства для посетителей.

Сейчас музеи самостоятельно определяют правила посещения. На сайтах нескольких столичных музеев говорится, что посетители должны пройти на экспозицию музея без сумок, рюкзаков, портфелей, пакетов, которые следует оставить в гардеробе. Также запрещается находиться в залах музеев в верхней одежде.

Сейчас музеи самостоятельно определяют правила посещения. На сайтах нескольких столичных музеев говорится, что посетители должны пройти на экспозицию музея без сумок, рюкзаков, портфелей, пакетов, которые следует оставить в гардеробе. Также запрещается находиться в залах музеев в верхней одежде.

Начальник управления музейно-туристского развития "Мосгортур" Иван Гринько считает, что федеральные музеи вполне способны обеспечить посетителей камерами хранения.

"Если говорить про федеральные, то у них должно хватить ресурсов на обеспечение необходимым количеством гардеробных ячеек, исходя из их текущей посещаемости. Другое дело, это не всегда возможно, когда музей находится в приспособленных зданиях, но я не вижу в этом ничего невозможного", – пояснил эксперт.



Иван Гринько начальник управления "Мосгортур" С точки зрения международных стандартов наличие камер хранения, причем иногда автоматических, – современный стандарт для музеев.

Однако, по его словам, наличие камер хранения не обезопасит музеи от дальнейших "перформансов".

"Это вообще не взаимосвязано. Понятное дело, что сейчас из-за инцидента с Куинджи и другими случаями некоторые люди хотят словить хайп. Хайп закончится, закончатся и инциденты. Никакой прямой корреляции", – заключил собеседник Москвы 24.

Фото: Агентство Москва/Мобильный репортер

В свою очередь, председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин рассказал, что и сейчас крупногабаритные вещи посетителям музея нельзя проносить на выставку.

"По большому счету всем будет удобнее, если музеи будут с камерами хранения. Понятно, что дамская сумочка никому не помешает, но вообще наличие посетителей с вещами неудобно в первую очередь окружающим. Я еще не говорю про рюкзаки и чемоданы. Поэтому, планируя поход в музей, можно заблаговременно не брать с собой лишних вещей", – пояснил он.



Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Музей – это не рынок, зачем вам там чемодан, в конце концов.

При этом, по его словам, необходимо, чтобы за вещи, оставленные на хранение, была строгая ответственность.

"Если запрещено носить с собой какое-то имущество, то оно должно сдаваться на хранение удобно и безопасно, а не так, как в супермаркетах, когда ящички свободно открываются гвоздем. Вопрос о том, как это технически осуществить, это задача Минкульта или самих музеев", – добавил эксперт.

Он отметил, что везде важен разумный баланс интересов музея и посетителей.

"Например, в Третьяковке запрещено есть и пить в музее, включая бутилированную воду. Наличие воды в руке может представлять опасность для экспонатов, являющимися национальной ценностью. Это вещи, которые ценятся из поколения в поколение, поэтому оберегать их надо", – подчеркнул Гринин.