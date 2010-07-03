Проход в музеи с сумками и рюкзаками хотят запретить

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Минкультуры не исключили, что в ближайшее время посетителей музеев в РФ могут обязать сдавать в гардероб сумки и рюкзаки.

Инициатива связана с инцидентом в Историческом музее, где журналисты повесили в выставочном зале фотографию императрицы Александры Федоровны, решив таким образом проверить систему безопасности.

"Есть способы исключить подобное в принципе, например, запретив вход в музеи с любыми сумками или рюкзаками, или обязав сдавать их в камеру хранения", – цитирует ТАСС директора департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова. Он добавил, что новые правила создадут неудобства для посетителей.

"Но, если идея добавить что-то в экспозицию может кому-то прийти в голову – возможность реализации такого умысла необходимо исключать", – заключил Кононов.

В настоящее время музеи самостоятельно определяют правила посещения. На сайтах нескольких столичных музеев говорится, что посетители должны пройти на экспозицию музея без сумок, рюкзаков, портфелей, пакетов, которые следует оставить в гардеробе. Также запрещается находиться в залах музеев в верхней одежде.