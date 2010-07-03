Очередной "перформанс" вызвал возмущение в Историческом музее

Фото: Telegram-канал "Говорит Москва"

Сотрудников Исторического музея возмутил очередной "перформанс" в выставочном зале, сообщает "Интерфакс". Неизвестные принесли фотографию императрицы Александры Федоровны и повесили ее в музее.

Руководство ГИМ заявило, что речь идет о заранее спланированной акции, которая призвана опорочить российские музеи. "Мы столкнулись с проявлением неуважения к музею, нашей работе, со стороны людей, которые не имеют моральных ценностей и ориентиров", − подчеркнули в пресс-службе.

Представители музея также выразили "серьезную озабоченность" хулиганскими акциями, которые ранее имели место в Третьяковке, а теперь и в ГИМ. "Это была группа из пяти человек с четко прописанными ролями: одни отвлекали смотрительницу, другие снимали на камеру, третьи вешали фото", − рассказали в пресс-службе.

Сотрудники музея отметили, что раму для фотографии Александры Федоровны подобрали примерно такую же, как и у экспонатов. "Очевидно, что они приходили не в первый раз", − считают представители музея. Нужно ли усилить охрану залов и обратиться в полицию, решит дирекция музея, пояснили в пресс-службе.

Еще один "несанкционированный перформанс" прошел на этой неделе в Третьяковской галерее. 20 марта в зале Михаила Врубеля мужчина разделся на глазах у посетителей и прогулялся по залам в одних трусах. Остальные участники акции снимали происходящее на телефон.

Правоохранители узнали об акции после ее завершения, так как смотрители музея не нажали на тревожную кнопку. Директор Третьяковки Зельфира Трегулова назвала действия мужчины непрофессиональным актом акционизма.