Директор Третьяковки прокомментировала действия полуголого художника

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Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова назвала действия мужчины, который разделся в музее и ходил в одних трусах по залам, непрофессиональным актом акционизма.

"Самое главное – чем он руководствовался, каковы были мотивы его достаточно странного и не очень высокопрофессионального акта акционизма?" – сказала Трегулова РИА Новости.

В пресс-службе Третьяковской галереи ранее заявили, что никакой угрозы мужчина не представлял.

В среду, 20 марта, в зале Михаила Врубеля в Третьяковской галерее мужчина разделся на глазах у посетителей и прошелся по залам в одних трусах.

Позже выяснилось, что это был перформанс, устроенный современными художниками. Один из них – художник под псевдонимом Том Ва – попытался стать главным экспонатом музея. Обмазанный золотой краской, он разделся до стрингов, и прогулялся в таком виде по музею, шокируя публику. Остальные участники акции снимали происходящее на телефон.

Сейчас мужчину, который в голом виде гулял по залам Третьяковки, разыскивает полиция. По некоторым данным, он уже уехал за границу.

В свою очередь, в столичном главке Росгвардии сообщили, что правоохранители получили информацию об акции после ее завершения, так как смотрители музея не нажали на тревожную кнопку.