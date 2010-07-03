Директор Третьяковки прокомментировала действия полуголого художника

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова назвала действия мужчины, который разделся в музее и ходил в одних трусах по залам, непрофессиональным актом акционизма.
"Самое главное – чем он руководствовался, каковы были мотивы его достаточно странного и не очень высокопрофессионального акта акционизма?" – сказала Трегулова РИА Новости.
В пресс-службе Третьяковской галереи ранее заявили, что никакой угрозы мужчина не представлял.
В среду, 20 марта, в зале Михаила Врубеля в Третьяковской галерее мужчина разделся на глазах у посетителей и прошелся по залам в одних трусах.
Позже выяснилось, что это был перформанс, устроенный современными художниками. Один из них – художник под псевдонимом Том Ва – попытался стать главным экспонатом музея. Обмазанный золотой краской, он разделся до стрингов, и прогулялся в таком виде по музею, шокируя публику. Остальные участники акции снимали происходящее на телефон.
Сейчас мужчину, который в голом виде гулял по залам Третьяковки, разыскивает полиция. По некоторым данным, он уже уехал за границу.
В свою очередь, в столичном главке Росгвардии сообщили, что правоохранители получили информацию об акции после ее завершения, так как смотрители музея не нажали на тревожную кнопку.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.