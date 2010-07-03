В Третьяковке заявили об отсутствии угрозы экспонатам после прогулки полуголого мужчины

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Угрозы для экспонатов Государственной Третьяковской галереи и посетителей при появлении в залах музея полуголого мужчины не было, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу галереи.

"Результатом данной акции стали "подарки" – несколько мелких предметов, так называемых "произведений искусства". Угрозы для экспонатов галереи и посетителей во время проведения перформанса не было", – сообщили в пресс-службе.

В среду, 20 марта, в зале Михаила Врубеля в Третьяковской галерее мужчина разделся на глазах у посетителей и прошелся по залам в одних трусах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, столичные полицейские разыскивают мужчину.

"В настоящее время полиция разыскивает мужчину, который пришел в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке, разделся догола перед картиной, после чего ушел", – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, полицию вызвали сотрудники музея.

По словам очевидцев, на поведение мужчины никто не отреагировал. Перед одной из картин Михаила Врубеля необычный посетитель простоял какое-то время.