Мужчина разделся до трусов в Третьяковке

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Мужчина разделся до трусов в Третьяковской галерее и прошел по нескольким залам, передает телеканал Москва 24.

По словам очевидцев, на поведение мужчины никто не отреагировал. Перед одной из картин Михаила Врубеля необычный посетитель простоял какое-то время.

После этого мужчина беспрепятственно покинул здание музея.