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11:07

Голого мужчину в Третьяковке упустили смотрительницы

происшествия безопасность

11:07

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Фото: телеканал Москва 24

Сотрудники Третьяковской галереи не нажали на тревожную кнопку во время перформанса современных художников, в ходе которого по залу прошелся полуголый мужчина. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

Собеседник агентства уточнил, что данный инцидент был рассмотрен на рабочем совещании в территориальном органе Росгвардии. Установлено, что правоохранители получили информацию о перформансе после его завершения.

"У сотрудников Росгвардии не было физической и юридической возможности остановить правонарушителя, поскольку их задача – обеспечивать безопасность у входа", – отметил представитель ведомства.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах уточнил, что сотрудники безопасности музея задержали девушку, которая сопровождала полуголого мужчину, и переписали ее паспортные данные. Информация была передана полицейским.

Инцидент произошел в среду, 20 марта. Мужчина разделся и несколько минут постоял у одной из картин Михаила Врубеля. Затем он покинул музей. По некоторым данным, он уже покинул Россию.

Позднее сам акционист рассказал, что разделся ради хайпа. Он хотел проверить, как быстро информация о перформансе попадет в СМИ. Кроме того, акционисты хотели подарить Третьяковке одну из своих работ под названием "Уткодрон", которая посвящена первому коптеру "Почты России".

27 января текущего года 32-летний Денис Чуприков похитил из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". После инцидента в музее была обновлена система охраны экспонатов. На картины установили датчики, которые отслеживают их локацию. Как только полотна перемещают, на браслеты охранников и смотрителей поступает сигнал тревоги.

Также планировалось увеличить численность смотрителей, у каждого из которых будет тревожная кнопка.

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