Организатор акции с полуголым мужчиной в Третьяковке рассказал о целях перформанса

Мужчина прогулялся по Третьяковской галерее в обнаженном виде. Последнюю рубашку он снял с себя ради хайпа. По словам авторов этого смелого перформанса, быть художником-акционистом очень просто.
Видео этого происшествия попало в Сеть. Пока обнаженный любитель искусства рассматривал картины, его подельник повесил на стену свое собственное произведение.
Авторы акции говорят, что хотели проверить, насколько быстро это происшествие попадет в СМИ. Также они были намерены подарить музею свою работу "Уткодрон". По их словам, она посвящена первому коптеру "Почты России".
Сейчас мужчину, который в голом виде гулял по залам Третьяковки, разыскивает полиция. Есть информация, что он уже находится за границей.
Мужчина разделся на глазах у посетителей Третьяковки в минувшую среду, 20 марта. Он снял с себя одежду в зале Михаила Врубеля. В пресс-службе Третьяковки после этого инцидента сообщили, что экспонаты и посетители не пострадали.
Очевидцы рассказали, что на поведение мужчины никто не отреагировал. Смелый посетитель постоял перед одной из картин Врубеля, а потом беспрепятственно покинул здание.
Это не первый случай, когда посетители Третьяковской галереи спокойно реагируют на неожиданные действия. Только с начала 2019 года в музее произошло два неожиданных события. Так, в январе мужчина снял со стены полотно Архипа Куинджи и спокойно ушел. После этого было возбуждено уголовное дело, а картину вскоре нашли.
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