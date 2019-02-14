В Третьяковке могут появиться "выходные группы" Росгвардии

Росгвардия и Третьяковская галерея обсуждают варианты усиления охраны музея, создана совместная рабочая группа. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Он отметил, что один из вариантов повышения безопасности является организация групп, которые бы дежурили на выходе из музея. Грибакин добавил, что пока каких-либо решений не принято.
Необходимость усиления охраны в Третьяковской галерее возникла после кражи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". 27 января 32-летний Денис Чуприков снял полотно со стены в Инженерском корпусе и беспрепятственно покинул музей. Позднее сотрудники полиции задержали подозреваемого и вернули картину в Третьяковскую галерею.
После инцидента в музее была обновлена система охраны экспонатов. На картины установили датчики, которые отслеживают их локацию. Как только полотна перемещают, на браслеты охранников и смотрителей поступает сигнал тревоги.
Кроме того, на время выставок все картины будут застрахованы на сумму до миллиона долларов. Штаб смотрителей расширят, а у каждого сотрудника будет тревожная кнопка.
В Третьяковке все картины застрахуют на сумму до 1 млн долларов
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