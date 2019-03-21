Почему в Третьяковской галерее прошел голый перфоманс

Третьяковская галерея вновь оказалась в центре внимания общественности. 20 марта здесь устроил перфоманс практически голый мужчина: пройдя несколько залов, он остановился у картины Михаила Врубеля "Принцесса Греза" и простоял некоторое время, демонстрируя посетителям свою фактуру. В это время его подельник успел повесить собственную картину. В самой Третьяковке случившееся охарактеризовали как "несанкционированный перформанс". В свою очередь, в Росгвардии объяснили произошедшее тем, что сотрудники музея не нажали тревожную кнопку, из-за чего главный участник успел беспрепятственно покинуть здание. Узнайте, с какой целью акционист устроил голое выступление на выставке и почему ему никто не помешал.

Фото: канал Москва 24

Перфоманс в стрингах

Вечером в среду, 20 марта, в Третьяковской галерее современные художники провели эксцентричный перфоманс. Один из них – художник под псевдонимом Том Ва – попытался стать главным экспонатом музея. Обмазанный золотой краской, он разделся до трусов, а точнее стрингов, и прогулялся в таком виде по музею, шокируя публику. Остальные участники акции снимали происходящее на телефон.

Авторы перформанса говорят, что хотели таким образом проверить, насколько быстро это происшествие попадет в СМИ. Также они были намерены подарить музею свою работу "Уткодрон". По их словам, она посвящена первому коптеру "Почты России". Также авторы акции хотел "навязать свое искусство обществу".

Сейчас мужчину, который в голом виде гулял по залам Третьяковки, разыскивает полиция. Есть информация, что он уже находится за границей. В пресс-службе Третьяковской галереи заявили, что никакой угрозы мужчина не представлял. "Результатом данной акции стали "подарки" – несколько мелких предметов. Угрозы для экспонатов галереи и посетителей во время проведения перформанса не было", – сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, в столичном главке Росгвардии добавили, что правоохранители получили информацию об акции после ее завершения, так как смотрители музея не нажали на тревожную кнопку. "У сотрудников Росгвардии не было физической и юридической возможности остановить правонарушителя, поскольку их задача – обеспечивать безопасность у входа", – отметили в пресс-службе ведомства.

Одна из участниц перфоманса – Евгения Ромодина – рассказала Москве 24, что акция прошла по плану, разработанному главным художником под ником Maarangam и режиссером перфоманса Александром Сталинским.

"Том (главный участник перфоманса – Прим. ред.) – профессиональный паркурщик. Мы думали, он побегает от хранительниц и охраны. Но "золотой телец", посмотрев экспозицию, даже не ускорился, спокойно выйдя на свет", – пояснила она.

Ромодина добавила, что сразу после перфоманса Maarangam также покинул страну.

Это искусство?

Вице-президент Российской академии художеств Андрей Золотов рассказал Москве 24, что данный перфоманс в Третьяковке не имеет никакого отношения к искусству.



Андрей Золотов вице-президент Российской академии художеств Я бы назвал это новой формой бандитизма в художественной сфере.

По его словам, ничего положительного подобные выступления не привносят в культуру. "Никакого утверждения новых тенденций в искусстве этот перфоманс не принесет. Это изначально неталантливо по замыслу и по исполнению", – подчеркнул Золотов.

В свою очередь, психолог Сергей Ключников предположил, что причиной выступления могли стать различные аспекты.

Фото: канал Москва 24

"Может быть, это проплаченная PR-акция, второй вариант – это некоторое психологическое отклонение от нормы, что называется эксгибиционизмом, третий вариант – психическая неадекватность. Но поскольку в нем участвовали несколько человек, то это свидетельство творческой бездарности", – пояснил специалист.

По его мнению, настоящие художники должны "брать публику" вовсе не шокирующими выходками. "Настоящее искусство пробивается не через такие акции, а через мастерство, которое может быть эпатажным, но все-таки мастерством. А здесь ничего нет, пустышка", – добавил психолог.



Сергей Ключников психолог Тут явного таланта нет, поэтому можно намазать себя краской, и как будто это произведет на кого-то впечатление.

В свою очередь, председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин считает, что данный поступок можно характеризовать как мелкое хулиганство.

"Здесь общественной опасности акция не представляла, особого оскорбительного смысла не несла. Если такое кому-то не понравилось, то могли бы пресечь, имели на это моральное и законное право. Но не считаю, что это нужно было делать. Тем более, он разделся не догола, вот если бы он был голый, то лучше его было вывести, потому что там могли быть дети", – пояснил эксперт.



Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Вряд ли посетителей это сильно оскорбило или шокировало, большинство, скорее всего, взялись за телефоны, чтобы поснимать.

Однако, по его мнению, нельзя оставлять данный случай безнаказанным.

"Это была такая мелкохулиганская выходка, не влекущая никаких морально-нравственных проблем окружающим, ну, каждый самовыражается, как может, потом 15 суток метлой помашет и успокоится", – заключил Гринин.