Обнажившийся в Третьяковке художник рассказал об акции

Художники, которые прогулялись в нижнем белье по Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке, тем самым хотели обратить внимание на современное искусство. Об этом рассказал один из участников акции Артем Гаврилюк-Божко (Tom Va).
По его словам, любая акция, особенно граничащая с общественным пространством, всегда выявляет какие-то проблемы либо вопросы, которые касаются социума.
"Современное искусство сейчас, если не политическое, то социальное, интеллектуальное – поднимает разные вопросы, которые потом решаются. Художники работают как раз над этим. Это может быть все, что угодно – и проблемы безопасности, и вопросы, связанные с современными художниками, с их влиянием, с возможностью выставляться, с интеграцией их в контекст музейного пространства", – цитирует его РИА Новости.
В среду, 20 марта, в зале Михаила Врубеля в Третьяковской галерее мужчина разделся на глазах у посетителей и прошелся по залам в одних трусах. Позже выяснилось, что это был перформанс, устроенный современными художниками. Один из них – художник под псевдонимом Том Ва – попытался стать главным экспонатом музея. Обмазанный золотой краской, он разделся до трусов, и прогулялся в таком виде по музею, шокируя публику. Остальные участники акции снимали происходящее на телефон.
В столичном главке Росгвардии сообщили, что правоохранители получили информацию об акции после ее завершения, так как смотрители музея не нажали на тревожную кнопку. В пресс-службе Третьяковской галереи ранее заявили, что никакой угрозы мужчина не представлял.
Генеральный директор галереи Зельфира Трегулова назвала действия мужчины, который разделся в музее и ходил в одних трусах по залам, непрофессиональным актом акционизма.
Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, комментируя акцию, сообщила журналистам, что художникам следовало заранее обратиться к директору галереи и объяснить свою концепцию. При этом Том Ва усомнился в том, что они получили бы разрешение на проведение акции, и отметил, что она не имела бы такого эффекта и воспринялась бы иначе, спланируй они все заранее.
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