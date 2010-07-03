Союз музеев России оценил акцию журналистов в Историческом музее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Союз музеев России назвал провокацией акцию журналистов в Государственном историческом музее. Журналисты повесили лишний "экспонат", чтобы написать материал о проблемах защиты музейных ценностей. Об этом сообщили в пресс-службе союза.

"В Государственном историческом музее чистая провокация – операция по отвлечению системы охраны и водружение картинки на выставочной стене. До предоставления текстов проверок обеспечения безопасности в крупных музеях публикуются громкие сообщения о найденных недостатках", – говорится в сообщении.

Они отметили, что произошедшее внушает обществу идею о том, что сотрудники музеев не умеют хранить экспонаты и их стоит передать в другие, более надежные руки.

Ранее неизвестные принесли фотографию императрицы Александры Федоровны и повесили ее в выставочном зале музея. Чуть позже журналисты "МК" сообщили, что сделали это, чтобы проверить системы безопасности музея. В ответ руководство Государственного исторического музея раскритиковало этот перформанс.