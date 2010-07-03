Исторический музей осудил эксперимент журналистов с портретом императрицы

Руководство Государственного Исторического музея выступило с критикой "несанкционированного перформанса", в котором журналисты "МК" повесили лишний экспонат на выставке "Николай II. Семья и престол".
"То, что сделали сотрудники "МК", вооружившись индульгенцией от главного редактора, – гнусно и отвратительно", – написала начальник управления по связям с общественностью ГИМ Мария Лемигова на своей странице в Facebook.
Она отметила, что журналисты не учли возраст смотрительниц в залах, "мягко говоря, не юный".
"Сейчас они чувствуют себя просто разменной монетой, инструментом в чьей-то подлой провокации, и дай Бог, чтобы их переживания обошлись без последствий", – отметила Лемигова. Она также выразила надежду, что провокация не станет началом "подобных бездумных экспериментов".
Ранее сообщалось, что неизвестные принесли фотографию императрицы Александры Федоровны и повесили ее в выставочном зале музея. Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они для проверки системы безопасности музея.
В музее рассказали, что фотографию повесила группа из пяти человек с четко прописанными ролями: одни отвлекали смотрительницу, другие снимали на камеру, третьи вешали картину. Раму подобрали примерно такую же, как и у экспонатов. "Мы столкнулись с проявлением неуважения к музею, нашей работе, со стороны людей, которые не имеют моральных ценностей и ориентиров", − подчеркнули в пресс-службе музея.
В Минкультуры после инцидента не исключили, что в ближайшее время посетителей музеев в РФ могут обязать сдавать в гардероб сумки и рюкзаки.
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