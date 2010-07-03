Повредивший картину Репина частично признал вину

Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Житель Воронежа Игорь Подпорин, повредивший картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее, частично признал вину.

"Показания буду давать в конце судебного следствия", – цитирует слова подсудимого Агентство "Москва" после оглашения обвинительного заключения прокурора.

Первое заседание по делу в понедельник, 11 марта, проходит в Замоскворецком районном суде.

Подозреваемый будет находиться под стражей до конца августа. Подпорин обвиняется в повреждении особо ценного объекта культурного наследия (часть 2 статьи 243 УК РФ, наказание – до шести лет лишения свободы).

Инцидент произошел 25 мая 2018 года. Мужчина несколько раз ударил металлическим столбиком ограждения по картине Ильи Репина, порвав полотно в трех местах. Самая ценная часть картины – изображения лиц и рук царя и царевича – оказалась неповрежденной.

Стоимость первого этапа реставрационных работ оценивается в 5-10 миллионов рублей. После анализа картины реставраторами был сделан вывод, что восстановить произведение без дублирования холста невозможно. Подобную работу уже проводили в 1913 году, поэтому первым этапом реконструкции будет снятие слой, наклеенного век назад.

После возвращения в экспозицию полотно Репина будет выставляться в бронированном стеклянном кейсе.

Третьяковская галерея потребует взыскать с вандала 20 миллионов рублей. "Мы должны подать иск для возмещения стоимости реставрации, но документы, сметы работ и так далее еще не готовы", – цитирует РИА Новости юрисконсульта галереи Евгения Мельникова.

Обвиняемый заявил, что повредил картину, так как, по его мнению, изображенные на полотне исторические факты недостоверны. Также он заявил, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки в буфете "Третьяковки". Однако позже он опроверг свои слова на первом допросе.

После нападения министерство культуры и Третьяковская галерея попросили Госдуму ужесточить наказание по статье о порче произведений искусства.

