Повредившему картину Репина в Третьяковке продлили арест

Арест Игорю Подпорину, который повредил раму и полотно картины художника Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Государственной Третьяковской галерее, продлили до 14 августа. Такое решение принял Замоскворецкий суд столицы, сообщает Агентство "Москва".
"Срок содержания под стражей в отношении моего подзащитного продлен на шесть месяцев до 14 августа", – сказала агентству адвокат Анна Лубягина.
Адвокат уточнила, что обвиняемый полностью ознакомился с материалами дела.
Подпорина обвиняют "в уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, совершенном в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ".
Ему грозит наказание либо в виде штрафа в сумме до пяти миллионов рублей, либо обязательные работы, либо лишение свободы на срок до шести лет.
Мужчину задержали 25 мая прошлого года после того, как он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно.
Задержанный заявил, что он приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки. Однако позже он опроверг свои слова на первом допросе.
Свой поступок Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины".
Согласно результатам экспертизы, нанесенный ущерб картине составляет не менее 30 миллионов рублей.
За повреждение картины Репина мужчине грозит до 6 лет тюрьмы
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