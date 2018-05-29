29 мая 2018, 16:16Происшествия
Обвиняемый в повреждении картины Репина в Третьяковке признал вину
Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Игорь Подпорин, обвиняемый в повреждении картины "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее, признал вину в содеянном, сообщает ТАСС.
37-летний мужчина пояснил, что повредил картину из-за того, что, как он считает, изображенные на полотне исторические факты недостоверны.
В Замоскворецком суде Москвы рассматривается ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.
Инцидент произошел вечером 25 мая. Мужчина разбил стекло и повредил в трех местах полотно картины. Также пострадала авторская художественная рама.
Мужчине предъявили обвинение в порче особо ценных объектов культурного наследия. Замоскворецкий суд решит вопрос об его аресте, Игорю Подпорину грозит до шести лет тюрьмы.
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