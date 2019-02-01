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11:04

Смотритель Третьяковки уволен после кражи картины Куинджи

происшествия

11:04

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Смотритель Государственной Третьяковской галереи, работавшая на выставке Архипа Куинджи во время похищения картины "Ай-Петри. Крым", уволилась по собственному желанию. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе галереи.

"Смотритель сама изъявила желание уволиться, руководство посчитало, что это правильно. То, что она не справилась со служебными обязанностями, это налицо", – отметили в пресс-службе.

Работу живописца, созданную в 1890-х годах, похитили вечером 27 января. Это произошло на глазах у посетителей, принявших вора за сотрудника музея.

Найти полотно, которое обычно хранится в Русском музее Петербурга, удалось на следующее утро. В этом полицейским помогла система "Безопасный город".

Выяснилось, что картину украл 31-летний Денис Чуприков. Прежде он привлекался к уголовной ответственности за наркотики. Мужчину арестовали до 27 марта.

После случившегося все картины в Третьяковке решили оснастить датчиками безопасности. Также есть предложение ввести обязательный досмотр посетителей на выходе.

Специалисты заметили небольшие потертости на похищенном полотне. Однако повреждения признаны незначительными.

1 февраля картина вновь вернулась на выставку, где пробудет до 17 февраля. Полотно находится под надежной защитой. После инцидента в Третьяковке увеличено количество постов смотрителей.

Похищенную картину Куинджи отреставрируют после возвращения в Русский музей

происшествия

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