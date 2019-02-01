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10:28

Картина "Ай-Петри. Крым" Куинджи вернулась в Третьяковку

происшествия культура

10:28

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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В пятницу, 1 февраля, в Третьяковской галерее открылась выставка работ Архипа Куинджи вместе с возвращенным полотном "Ай-Петри. Крым", передает РИА Новости.

Главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова просит посетителей не задерживаться надолго у полотна.

"Мы приняли решение изменить местоположение картины, понимая, что будет повышенный интерес публики", – приводит слова Городковой Агентство "Москва".

По ее словам, было принято решение разместить картину на третьем этаже, чтобы перед ней могло разместиться много посетителей.

Ранее директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов сообщил, что похищенное полотно останется в галерее до 17 февраля.

27 января полотно украли на глазах у посетителей музея. Поймать вора полицейские сумели на следующее утро. В этом им помогла система "Безопасный город".

Оказалось, что картину "Ай-Петри. Крым" похитил 31-летний Денис Чуприков, который прежде привлекался к уголовной ответственности за наркотики. Мужчину арестовали до 27 марта.

После случившегося все картины Третьяковской галереи решили оснастить датчиками безопасности. Помимо этого, в музее могут ввести обязательный досмотр посетителей на выходе.

Как стало известно 29 января, на похищенной картине есть незначительные повреждения. Специалисты заметили потертости на полотне.

происшествия культура

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