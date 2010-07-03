Мединский предложил открывать отели и рестораны в памятниках архитектуры

Многие памятники архитектуры находятся в аварийном состоянии, и спасти их можно, передав инвесторам, в том числе под гостиницы и рестораны. Такое заявление сделал глава Минкультуры РФ Владимир Мединский на Петербургском экономическом форуме, сообщает газета "Известия".
По словам министра, почти половина памятников "находится в отвратительном состоянии – аварийном или близком к аварийному". "И это не только у нас, это во всем мире так, в Европе, а в Азии еще хуже", – отметил Мединский, уточнив, что говорит в первую очередь об исторических зданиях: усадьбах, дворцах, памятниках деревянного зодчества, храмах и монастырях. "Их десятки тысяч. И, конечно, ни у одной страны мира не хватит государственных налоговых средств, чтобы привести все в порядок", – пояснил Мединский.
Он призвал четко определить приоритеты министерства и региональных властей в вопросе об охране памятников, а также активнее привлекать волонтеров. По мнению главы ведомства, необходимо, чтобы у памятника был собственник, который "его приведет в порядок и будет за ним следить, наполнять жизнью и сделает его частью культурного оборота". "Давайте в памятниках делать гостиницы, как во всем мире делают, рестораны – давайте", – заявил министр. Однако тем, кто просто хочет заниматься бизнесом, "с памятниками связываться не надо", подчеркнул он.
Мединский призвал создать максимально привлекательные условия для инвесторов и меценатов, которые помогают спасти исторические постройки. Глава Минкультуры отметил, что его ведомство планирует продолжить работу в этом направлении на законодательном уровне.
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