Особняк купца Мельникова в Москве выставили на торги

В Пресненском районе на аукцион выставили трехэтажный особняк Мельникова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Расположено здание в Волковом переулке. Лот включает еще два здания, которые построены в стиле модерн. Стартовая стоимость лота – 51,9 миллиона рублей. Инвестору нужно будет отреставрировать весь комплекс зданий.
Усадьба принадлежала потомственному почетному гражданину Виктору Мельникову, совладельцу торгового дома "В. К. Мельников, Н. И. Кусаков и Ко". В советские годы там располагалось медицинское учреждение. С 2014 года здание пустует.
"Данный район является одним из самых востребованных не только в плане коммерческой, но и жилой недвижимости. Предложенная стартовая цена гораздо ниже рыночной", – считает эксперт по недвижимости Юрий Тараненко. По его мнению, инвестор может создать в здании небольшой узкопрофильный медицинский центр, косметологическую или стоматологическую клиники.
Ранее стало известно, что реставрация пройдет в доходном доме начала XX века в Столешниковом переулке. Дом в стиле модерн построили в начале ХХ века по проекту Адольфа Эрихсона. Долгие годы там располагался знаменитый винный магазин, который Лев Толстой упомянул в романе "Анна Каренина".
Кроме того, в начале марта столичные власти выдали разрешение на реставрацию пожарной части в районе Преображенское. Двухэтажный дом возвели в 1900-х годах для ткацкой фабрики на территории Черкизова – бывшего села, ставшего частью Москвы в начале XX века.
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