Пожарную часть начала ХХ века отреставрируют

Историческую пожарную часть в районе Преображенское отреставрируют, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Разработать проект реставрации должен собственник по поручению департамента культурного наследия.
Двухэтажный дом является объектом культурного наследия регионального значения. Его возвели в 1900-х годах для ткацкой фабрики на территории Черкизова – бывшего села, ставшего частью Москвы в начале XX века.
На первом этаже, построенном из кирпича, размещались производственные помещения, а на втором – жилые комнаты. Он, кстати, деревянный. В 1924–1927 годах здание приспособили под пожарную часть. С северной стороны дома пристроили трехэтажную пожарную каланчу, а также сделали небольшую пристройку с лестницей. Некоторые оконные проемы первого этажа заложили, а другие превратили во въездные ворота.
По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, это образец исторической застройки села Черкизова, сохранившийся до нашего времени. Он напомнил, что в 2016 году дом пережил пожар, в результате чего сильно пострадала вся его деревянная часть.
Емельянов рассказал, что собственник здания уже начал научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы. Выполнены обмеры здания и проведены историко-культурные исследования. После подготовки проекта и его согласования с Мосгорнаследием, ему выдадут разрешение на реставрацию.
Противоаварийные работы хотят начать уже весной-летом. Здание расчистят от мусора, затем укрепят несущие стены, демонтируют аварийные элементы, подготовят пространство для реставраторов.
Недавно в столице завершилась реставрация фасадов самого загадочного дома столицы начала ХХ века, где располагается музей "Подпольная типография 1905–1906 годов", открытый в 1924 году.
Как рассказал Алексей Емельянов, за пять месяцев специалисты устранили трещины и восстановили утраты кирпичной кладки. Кроме того, специальным известковым раствором заделали швы, а также усилили металлическую конструкцию балкона, и установили кованые навесы крылец.
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