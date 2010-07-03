Пожарную часть начала ХХ века отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Историческую пожарную часть в районе Преображенское отреставрируют, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Разработать проект реставрации должен собственник по поручению департамента культурного наследия.

Двухэтажный дом является объектом культурного наследия регионального значения. Его возвели в 1900-х годах для ткацкой фабрики на территории Черкизова – бывшего села, ставшего частью Москвы в начале XX века.

На первом этаже, построенном из кирпича, размещались производственные помещения, а на втором – жилые комнаты. Он, кстати, деревянный. В 1924–1927 годах здание приспособили под пожарную часть. С северной стороны дома пристроили трехэтажную пожарную каланчу, а также сделали небольшую пристройку с лестницей. Некоторые оконные проемы первого этажа заложили, а другие превратили во въездные ворота.

По словам главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова, это образец исторической застройки села Черкизова, сохранившийся до нашего времени. Он напомнил, что в 2016 году дом пережил пожар, в результате чего сильно пострадала вся его деревянная часть.

Емельянов рассказал, что собственник здания уже начал научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы. Выполнены обмеры здания и проведены историко-культурные исследования. После подготовки проекта и его согласования с Мосгорнаследием, ему выдадут разрешение на реставрацию.

Противоаварийные работы хотят начать уже весной-летом. Здание расчистят от мусора, затем укрепят несущие стены, демонтируют аварийные элементы, подготовят пространство для реставраторов.

Недавно в столице завершилась реставрация фасадов самого загадочного дома столицы начала ХХ века, где располагается музей "Подпольная типография 1905–1906 годов", открытый в 1924 году.

Как рассказал Алексей Емельянов, за пять месяцев специалисты устранили трещины и восстановили утраты кирпичной кладки. Кроме того, специальным известковым раствором заделали швы, а также усилили металлическую конструкцию балкона, и установили кованые навесы крылец.