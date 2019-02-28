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07:57

Самый загадочный дом начала ХХ века отреставрировали в Москве

город строительство культура

07:57

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Завершилась реставрация фасадов самого загадочного дома столицы начала ХХ века, где располагается музей "Подпольная типография 1905–1906 годов", открытый в 1924 году.

Как рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, за пять месяцев специалисты устранили трещины и восстановили утраты кирпичной кладки.

Кроме того, специальным известковым раствором заделали швы, а также усилили металлическую конструкцию балкона, и установили кованые навесы крылец.

Здание построено в стиле эклектики из красного кирпича. Центральная трехэтажная часть дома выходит на Лесную улицу, передает портал мэра и правительства Москвы.

В августе 1905 года в здании начала работать нелегальная типография Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), где печатали газету "Рабочий".

В качестве прикрытия на первом этаже здания работал небольшой магазин, который украшала вывеска "Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе".

Типография представляла собой вырытую в земле пещеру, где размещался печатный станок. В нее вел лаз из колодца для стока грунтовых вод в подвале магазина.

На первом и втором этажах, а также в подвале музея можно увидеть воссозданные интерьеры магазина, типографии и предметы городского быта конца XIX – начала XX века.

30 января объектом культурного наследия регионального значения признали бывший доходный дом купца Якова Демента, расположенный на Большой Полянке.

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город строительство культура

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