Дом с рыцарем в центре Москвы стал объектом культурного наследия

Объектом культурного наследия регионального значения признали бывший доходный дом купца Якова Демента, расположенный на Большой Полянке. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Отныне для ремонта или реставрации здания необходимо согласование. Сносить пятиэтажную кирпичную постройку запрещено. Новый статус обеспечит сооружению, в котором сейчас находятся офисы, охрану государства.
Дом с фигурой рыцаря построили в 1910–1912 годах в неоклассическом стиле. Главный фасад здания украшают необычные скульптуры и лепнина. Изначально на постройке было два рыцаря, но одна из скульптур была утрачена в 1980-х годах.
"В интерьерах здания сохранились росписи, выполненные известным российским живописцем и театральным художником Игнатием Нивинским. Часть их скрыта подвесными потолками, поэтому интерьеры дома должны быть дополнительно обследованы", – сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Ранее охранный статус получил исторический корпус Тимирязевской академии. Его признали выявленным объектом культурного наследия.
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