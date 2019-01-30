Дом с рыцарем в центре Москвы стал объектом культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объектом культурного наследия регионального значения признали бывший доходный дом купца Якова Демента, расположенный на Большой Полянке. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Отныне для ремонта или реставрации здания необходимо согласование. Сносить пятиэтажную кирпичную постройку запрещено. Новый статус обеспечит сооружению, в котором сейчас находятся офисы, охрану государства.

Дом с фигурой рыцаря построили в 1910–1912 годах в неоклассическом стиле. Главный фасад здания украшают необычные скульптуры и лепнина. Изначально на постройке было два рыцаря, но одна из скульптур была утрачена в 1980-х годах.

"В интерьерах здания сохранились росписи, выполненные известным российским живописцем и театральным художником Игнатием Нивинским. Часть их скрыта подвесными потолками, поэтому интерьеры дома должны быть дополнительно обследованы", – сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ранее охранный статус получил исторический корпус Тимирязевской академии. Его признали выявленным объектом культурного наследия.