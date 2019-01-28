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13:35

Историческому корпусу Тимирязевской академии присвоили охранный статус

город культура

13:35

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Фото: wikimedia.org/A.Savin по лицензии CC BY-SA 3.0

Историческое здание общежития, кухни и столовой Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева признали выявленным объектом культурного наследия, сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие).

Корпус находится по адресу: улица Тимирязевская, дом 58.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы, рассказал, что теперь все исторические здания университета имеют охранный статус.

"В конце 2017 года в перечень выявленных объектов культурного наследия включили четыре учебных корпуса Сельскохозяйственной академии, а в сентябре 2018 года еще восемь строений – общежития с хозяйственными корпусами и клубом. Помимо архитектурной ценности эти здания имеют также и мемориальное значение, связанное с известными научными деятелями и событиями Великой отечественной войны", – отметил Емельянов.

Как уточняется, габариты здания, а также все декоративные элементы и особенности планировки памятника дошли до наших дней без значительных изменений.

Ранее Мосгорнаследие внесло в реестр объектов культурного наследия усадьбу архитектора Максима Геппенера конца XIX века. Состоящий из особняка и флигеля ансамбль находится по адресу: переулок Чернышевского, дом 8, строение 1 и 2. Здания построены архитектором Максимом Геппенером в середине 1890-х годов.

город культура

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