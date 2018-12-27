Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:15

Особняк Максима Геппенера в Москве признали памятником архитектуры

город

15:15

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Мосгорнаследие внесло в реестр объектов культурного наследия усадьбу архитектора Максима Геппенера конца XIX века. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает Агентство "Москва".

Состоящий из особняка и флигеля ансамбль находится по адресу: переулок Чернышевского, дом 8, строение 1 и 2. Здания построены архитектором Максимом Геппенером в середине 1890-х годов.

Двухэтажный деревянный особняк на каменном подвале сохранил объемно-пространственную композицию, оформление фасадов, а также многие элементы изначальной отделки конца XIX века, включая карнизы, розетки и лепнину. Также хорошо сохранился каменный флигель. В 1970-е годы переулок Чернышевского активно реконструировался, и ансамблю Геппенера повезло, что он остался цел. Здания спасло то, что в них размещались коммунальные квартиры.

Максим Карлович Геппенер родился 4 июня 1848 года. В 1890 году построил в Сокольниках пожарную каланчу (улица Русаковская, 26), одну из немногих сохранившихся в столице.

В 2018 году в Москве отреставрировали почти 200 объектов культурного наследия, а в список таких объектов включили 81 здание. Всего под государственной охраной города находятся 7 тысяч 734 объекта.

город

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика