Почти 200 объектов культурного наследия отреставрировали в Москве за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Почти 200 объектов культурного наследия отреставрировали в Москве в 2018 году. Об этом сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
"На 550 объектах проводились реставрационные работы, из которых на 199 объектах реставрационные работы были завершены, это на четыре объекта больше, чем в прошлом году. Из 199 объектов по 41 объекту была комплексная реставрация, что порядка на четверть больше, чем в прошлом году", – сказал он, передает РИА Новости.
Также стало известно, что список столичных объектов культурного наследия регионального значения в 2018 году пополнился 81 точкой.
"По состоянию на конец декабря 2018 года в городе под государственной охраной состоит 7 тысяч 734 объектов культурного наследия. Этот список постоянного пополняется. Так, в 2018 году количество объектов регионального значения увеличилось на 81 объект, еще порядка 130 объектов включено в перечень выявленных объектов культурного наследия", – отметил Емельянов.
Как сообщалось ранее, в 2018 году в Москве отреставрировали 184 памятника архитектуры. Масштабная реставрационная программа стартовала в столице в 2010 году.
За это время в порядок привели более 1 тысячи памятников истории и культуры. Лауреатами премии "Московская реставрация" стали три лучших объекта. Среди них – ВДНХ, историческое паровозное депо и старейшая в городе трамвайная остановка на улице Дубки.
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