Расправить плечи: история дома с атлантами

В ближайшие месяцы в доме с атлантами на Солянке обещают закончить противоаварийные работы и отреставрировать оставшиеся элементы фасада. По крайней мере, атланты уже преобразились (на них можно посмотреть через стеклянную витрину). В ожидании завершения работ вспоминаем историю дома, его жителей и долгий путь к реставрации.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Дом, который построил Расторгуев

Доходный дом построили в 1882 году по заказу купца Алексея Расторгуева в районе Хитровки. Архитектором проекта стал Василий Карнеев. Свое название – дом с атлантами – здание получило благодаря фигурам титанов, поддерживающих балкон над центральным входом. Главный фасад также украшают жезлы Меркурия под карнизом (Меркурий – бог торговли, так что знак должен был приносить удачу в предпринимательстве), парадные дубовые двери и литые чугунные ограждения балкона. На первом этаже были своды Монье (технически их фишка в конструкции, сделанной из бетона с армированной сеткой и прутьями, а зрительно они напоминают ряды выгнутых арок на потолке), на других двух этажах, где располагались элитные квартиры, – мраморные потолки и камины работы итальянских мастеров, а на полу – паркет. Еще одна роскошная деталь дома – лифт, привезенный из Франции. Он, к сожалению, не сохранился, как и богатый интерьер комнат, лепной декор главной лестницы и доломитовые ступеньки.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Жизнь дома

Несмотря на то, что доходный дом построили в конце XIX века, эксплуатировать его начали только в 1902 году. Изначально десять комнат первого этажа занимал чайный магазин Торгового дома "Д. и А. Расторгуевы", а три других – типография. Выше сдавались четыре квартиры (по две на этаж), причем каждая по 14 или 13 комнат: элитное жилье. В сводчатом подвале были винные погреба, складские помещения с хозяйственными штучками и котельная. В 1909 году собственником дома стал российский миллионер сахарозаводчик Павел Харитоненко. Но политика доходного дома не изменилась: квартиры по-прежнему сдавались. Например, здесь жили Ляпуновы, родители основоположника кибернетики Алексея Ляпунова, а заодно и коллекционеры русского искусства. Они снимали весь третий этаж, то есть 27 комнат, где и разместили собрание картин. В их коллекции были работы Куинджи, Брюллова, Врубеля, Репина, Сурикова и Левитана. Из зарубежных авторов Ляпуновы больше всего ценили Моне и Сезанна. После революции часть коллекции попала в Третьяковскую галерею, дом с атлантами национализировали, а из роскошных квартир сделали коммуналку. Первый этаж заняли учреждения здравоохранения, одно время здесь даже располагались лаборатории НИИ рентгенологии и радиологии. В доме жили довольно известные люди: физик Петр Лазарев и химик Сергей Наметкин.

Реконструкция

В 2003 году дом признали аварийным и именно с этого момента его можно считать заброшенным. В то время здание принадлежало Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию. В 2004 году особняк передали в аренду компании "ЕвроСтрой". Инвестор должен был превратить дом с атлантами в гостиницу с офисами. Планировалась полная перестройка здания: хотели надстроить стеклянный этаж и вырыть подземную парковку. Площадь дома выросла бы с четырех тысяч квадратных метров до 20. Но в 2004 году зданию присвоили статус объекта культурного наследия, что разрушило строительные планы. Дом принадлежал компании вплоть до 2011 года, но она им не занималась. Зато "занимались" вандалы: разукрасили стены, выбили окна, изуродовали атлантов. Дошло до того, что в марте 2016-го группа неравнодушных из 70 человек устроила добровольный субботник в доме Расторгуева: волонтеры заколотили двери, окна, закрыли двор, договорились об охране. И только в 2018-м, когда у памятника архитектуры появился новый собственник, дом начали реставрировать (кстати, на результаты работ можно посмотреть через стеклянные витрины, их установили специально). Один из источников утверждает, что после завершения реконструкции здание снова станет жилым домом. Разумеется, квартиры будут элитными: такое развитие событий можно считать возвращением к корням. Предполагаем, что совсем скоро интернет начнет гадать, сколько будет стоить квадратный метр в доме с атлантами. Так что делайте ставки.

Адрес дома с атлантами: Солянка, 7, строение 1

Ксения Сергиенко