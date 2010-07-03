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15:51

Доходный дом Леве в Столешниковом переулке отреставрируют

город строительство

15:51

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Фото: um.mos.ru/Александр Иванов

Доходный дом с винным магазином Леве начала XX века в Столешниковом переулке отреставрируют. Разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательских работ выдал департамент культурного наследия, сообщает пресс-служба ведомства.

Дом в стиле модерн построили в начале ХХ века по проекту Адольфа Эрихсона. Долгие годы там располагался знаменитый винный магазин, который еще Лев Толстой упомянул в романе "Анна Каренина".

Сейчас о том, что дом принадлежал виноторговцам, напоминают виноградные лозы, которые обвивают женские головы на фасаде.

Первый этаж здания облицован гранитом, отделанным рельефным рустом. На уровне четвертого этажа есть широкий балкон с каменным ограждением. Он опирается на декоративные кронштейны в виде декоративных женских голов.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО отреставрируют историческое здание суконной фабрики, расположенной на территории усадьбы Остафьево.

Как отметили в ведомстве, ворсильная и прессовая мастерская фабрики Матвеева входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Она является частью ансамбля музея-усадьбы "Остафьево".

город строительство

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