Натали Портман сыграет Тора в новом фильме Marvel

Четвертый фильм о супергерое Marvel Thor: love and thunder (режиссер Тайка Вайтити) выйдет в прокат в США 5 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании Disney.
"Четвертый фильм, рассказывающий о судьбе бога грома Тора, также, как и предыдущий, поставит режиссер Тайка Вайтити. Помимо Криса Хемсворта в роли Тора и Тессы Томпсон в роли Валькирии, к роли Джейн Фостер снова возвращается актриса Натали Портман. Именно ее героиня в новом фильме должна взять на себя обязанности Тора-громовержца и стать обладательницей молота Мьельнира", – сказано в сообщении.
Точная дата начала российского проката будет известна за полгода до премьеры.
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