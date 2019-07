Натали Портман сыграет Тора в новом фильме Marvel

Фото: ТАСС/ZUMA/R4924_italyphotopress

Четвертый фильм о супергерое Marvel Thor: love and thunder (режиссер Тайка Вайтити) выйдет в прокат в США 5 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании Disney.

"Четвертый фильм, рассказывающий о судьбе бога грома Тора, также, как и предыдущий, поставит режиссер Тайка Вайтити. Помимо Криса Хемсворта в роли Тора и Тессы Томпсон в роли Валькирии, к роли Джейн Фостер снова возвращается актриса Натали Портман. Именно ее героиня в новом фильме должна взять на себя обязанности Тора-громовержца и стать обладательницей молота Мьельнира", – сказано в сообщении.

Точная дата начала российского проката будет известна за полгода до премьеры.

7 мая 2021 года состоится мировая премьера фильма Скотта Дерриксона Doctor Strange in the multiverse of madness. Весной 2021 года будет показан сериал Loki.

Marvel Studios приступает к работе над фильмом про охотника на вампиров Блэйда. Его роль сыграет Махершала Али.

Тор – супергерой комиксов Marvel. Этот персонаж основан на образе бога из германо-скандинавской мифологии.