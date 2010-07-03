Marvel анонсировала новую фазу своей киновселенной

21:31
21:31
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Фото: кадр из фильма "Мстители", 2012 год, реж.Джосс Уидон
Студия Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной. Об этом сообщается в микроблоге компании в Twitter.
Как рассказали представители Marvel, до конца 2021 года поклонники увидят пять новых фильмов. Кроме того, на платформе Disney+ покажут пять сериалов студии.
Уточняется, что, например, в мае 2020 года на экраны выйдет картина "Черная вдова", главную роль в которой исполнит Скарлетт Йоханссон. А в ноябре того же года ожидается выход фильма "Вечные". В нем сыграют Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Ричард Мэддэн и Кумейл Нанджиани. В этой картине зрители познакомятся с новыми персонажами киновселенной Marvel, ранее известными лишь по комиксам.
Премьерой февраля 2021 года станет фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец". Главную роль в нем исполнит канадский актер азиатского происхождения Суми Лю. Чуть позже, весной 2021 года, зрители увидят сиквел "Доктора Стренджа". Вторая часть истории о приключениях волшебника в исполнении Бенедикта Камбербэтча называется "В мультивселенной безумия".
Пятой новинкой студии в 2021 году будет четвертая часть саги о Торе под названием "Любовь и гром". Ее режиссером останется создатель третьего фильма Тайка Вайтити. Кроме того, в этом фильме в киновселенную Marvel вернется Натали Портман.
В Marvel также рассказали о планах перезапустить франшизу об охотнике за вампирами Блейде. Ожидается, что главная роль в картине достанется лауреату премий "Оскар" и "Золотой глобус" Махершале Али.
Ранее сообщалось, что фильм Marvel "Мстители: Финал" может установить новый мировой рекорд по кассовым сборам. Если это произойдет, он обойдет "Аватар", который занимал первую строчку в течение последних десяти лет.
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