Компания Disney анонсировала премьеры "Аватара" и "Звездных войн"

Кинокомпания The Walt Disney Company обновила график премьер фильмов до 2027 года. Это сделано с учетом купленных активов 21st Century Fox и Lucasfilm. Большая часть фильмов засекречена и пока не имеет названий.

Ожидается, что продолжение культового фильма "Аватар 2" выйдет на экраны в 2021 году. Disney рассчитывает выпустить еще четыре фильма этой франшизы до 2027 года.

Продолжение Kingsman и хоррор "Новые мутанты" из киносерии "Люди Икс" выйдут в 2020 году. Кроме того, Disney анонсировала будущие релизы киновселенной Marvel. Новые марвеловские картины выйдут 1 мая и 6 ноября 2020 года, 12 февраля, 7 мая, 5 ноября 2021 года, 18 февраля, 29 июля, 6 мая 2022 года.

С 2022 по 2026 годы ожидается релиз трех новых фильмов саги "Звездные войны".

На 2019 год запланированы премьеры фильмов "Аладдин", "Король Лев", "Артемис Фаул", "Холодное сердце 2" и "Звездные войны: Эпизод 9 (Star Wars: Episode IX)".

