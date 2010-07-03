Disney перенесла премьеру второго "Аватара"

Компания The Walt Disney перенесла премьеру второй части фильма "Аватар". Вместо запланированной ранее даты 18 декабря 2020 года фильм выйдет на экраны 17 декабря 2021 года, сообщает ТАСС.
Премьера третьей части состоится не в 2021, а в 2023 году, четвертой – в 2025 вместо 2024. Изменения связаны с переходом прав на картины от холдинга 21st Century Fox компании The Walt Disney.
Вместе с правами на "Аватар" компания получила права на такие фильмы как "Люди-Икс" и "Симпсоны". Также Disney купила кино- и телестудию Twentieth Century Fox, ряд кабельных каналов телесети "Фокс", включая National Geographic и долю в стриминговом сервисе Hulu. Сума сделки оценивается в 71,3 миллиарда долларов.
Disney запланировала на 2022 год премьерный показ первого фильма новой трилогии киносаги "Звездные войны". Два остальных фильма выйдут в 2024 и 2026 годах, соответственно.
12 апреля компания выложила на YouTube-канале "Звездных войн" первый тизер девятого эпизода. В нем сыграли Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек и Марк Хэмилл. Режиссером выступил Джей Джей Абрамс.
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