Кассовые сборы фильма "Мстители: Финал" превысили 2 млрд долларов

Кадр из фильма "Мстители: Финал". Режисер: Энтони Руссо, Джо Руссо. Сценарий: Кристофер Маркус, Стивен МакФили, Стэн Ли. Продюсеры Кевин Файги, Виктория Алонсо, Митчелл Белл

Мировые кассовые сборы фильма "Мстители: Финал" превысили два миллиарда долларов за 11 дней после премьеры. Таким образом, он установил новый рекорд, сообщили в компании Walt Disney Studios.

По данным Disney, передает РИА Новости, спустя всего 11 дней после выхода в прокат фантастический блокбастер заработал 2,189 миллиарда долларов. Ранее рекорд принадлежал "Аватару" Джеймса Кэмерона. Чтобы собрать в прокате более двух миллиардов, картине понадобилось 47 дней.

"Мстители: Финал" теперь стал одним из пяти фильмов в истории, заработавших более двух миллиардов долларов в мировом прокате", – сказано в заявлении компании-прокатчика. По словам экспертов, четвертая часть франшизы по сборам обошла как своего предшественника – "Мстители: Война бесконечности" (2,048 миллиарда долларов), так и картины "Звездные войны: Пробуждение силы" и "Титаник". Сейчас финальные "Мстители" занимают второе место в пятерке самых кассовых фильмов в истории. Пока они уступают только "Аватару", заработавшему в общей сложности 2,788 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что уже в первый уик-энд мирового проката фильм "Мстители: Финал" побил рекорд по кассовым сборам, собрав 1,2 миллиарда долларов. По данным Bloomberg, только в США и Канаде финальная часть "Мстителей" за выходные получила 350 миллионов долларов. Огромным успехом финальная часть "Мстителей" пользовалась и в Китае, заработав за последние выходные апреля 330,5 миллиона долларов.

В новом фильме супергерои из команды Мстителей и их союзники должны противостоять титану Таносу. Главные роли в финальных "Мстителях" исполнили Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсон и Карен Гиллан.