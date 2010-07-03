Финальные "Мстители" побили мировой рекорд по кассовым сборам

Фильм "Мстители: Финал" в первый уик-энд мирового проката побил рекорд по кассовым сборам, собрав 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные производителя картины.
В частности, в США и Канаде финальная часть "Мстителей" за выходные собрала 350 миллионов долларов. Уже в первый день лента заработала более 156 миллионов, что стало рекордным показателем. До этого рекорд принадлежал фильму "Звездные войны: Пробуждение силы". В день премьеры в 2015 году он собрал 119 миллионов долларов.
Отмечается, что за пределами США и Канады, "Мстители" пользовались наибольшим успехом в Китае, заработав 330,5 миллиона долларов. Таким образом, доходы от показа превысили самые смелые ожидания компании Disney, пишет Bloomberg.
Как считают эксперты агентства, по всему миру прокат финала "Мстителей" принесет доход в размере от двух до 2,5 миллиарда долларов, поспорив с такими лидерами, как "Аватар" и "Титаник".
В России фильм "Мстители: Финал" покажут в понедельник, 29 апреля.
Финальные "Мстители" побили рекорд по кассовым сборам
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