Финальные "Мстители" станут самым продолжительным фильмом в истории Marvel

Фото: Marvel Entertainment

Длительность новой главы франшизы "Мстители" режиссеров Джо и Энтони Руссо составит 182 минуты. Об этом в соцсети Twitter сообщил пользователь под ником Jeremy Conrad‏, который заметил эту информацию на сайте сети кинотеатров США AMC, сообщает "Газета.ру".

Хронометраж ленты примерно на 20 минут превысил длину других картин под эгидой Marvel. До этого самым продолжительным фильмом киновселенной с хронометражем в 149 минут считалась "Война бесконечности".

Тестовые показы фильма длились не менее трех часов. При этом никто из гостей не покинул зрительный зал до конца ленты.

Ранее сообщалось, что в Сети появился очередной трейлер блокбастера "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame). Ролик опубликован на официальном канале Marvel Entertainment на YouTube. В видео представлены отрывки предыдущих картин киновселенной – "Железный человек", "Капитан Америка" и "Война бесконечности". В нем также появляется супергероиня Капитан Марвел.

Фильм выйдет в прокат в России 25 апреля.