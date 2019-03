Новый трейлер "Мстителей: Финал" выложили в Сеть

Видео: Marvel Entertainment

В Сети появился очередной трейлер блокбастера "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame). Ролик опубликован на официальном канале Marvel Entertainment на YouTube.

В видео представлены отрывки предыдущих картин киновселенной – "Железный человек", "Капитан Америка" и "Война бесконечности". В нем также появляется супергероиня Капитан Марвел.

В предыдущем трейлере к ленте было показано, как Железный человек летит в космосе в разбитой маске и записывает послание, предполагая, что умрет. Фильм выйдет в прокат в России 25 апреля.

В Twitter студии также опубликован постер к фильму.



Check out the new poster for Marvel Studios’ #AvengersEndgame. See it in theaters April 26. pic.twitter.com/c4yyiShAqo