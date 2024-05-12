Новак анонсировал запуск нового нацпроекта по развитию экономики

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Новый нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика" должен быть разработан в ближайшие пару месяцев. Об этом сообщил кандидат на должность вице-премьера Александр Новак во время заседания комитета Госдумы по энергетике, передает ТАСС.

Как он утверждает, задача, поставленная Владимиром Путиным по вхождению РФ к 2030 году в четверку крупнейших экономик мира, должна реализовываться не только с помощью роста экономики, но и увеличения доходов граждан и компаний. Для этого, по его словам, необходимо сформировать новую модель экономического роста.

"Нужно идти на новую модель, на экономику предложения, которая позволит создавать стимулы для развития нашей страны и для обеспечения устойчивой и динамичной экономики", – объяснил кандидат на должность вице-премьера.

В связи с этим Новак заявил, что на выполнение этой задачи и направлен новый национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", который власти должны в ближайшее время сформировать.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что участниками нацпроекта "Производительность труда" стали уже 306 компаний Москвы. По его словам, 193 предприятия относятся к малому и среднему бизнесу, 113 – к крупному.

Он уточнял, что из них 170 организаций относятся к обрабатывающим предприятиям. Благодаря этому, подчеркивал мэр, они смогли увеличить объемы производства на 54%, на 36% сократить время рабочих процессов и снизить неиспользуемые запасы на 37%.

