Мэр Москвы сообщил о росте объемов производства обрабатывающих предприятий

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные предприятия обрабатывающей промышленности нарастили выпуск продукции с начала 2024 года на 17,9%. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что лидируют в этой области высокотехнологичные и наукоемкие предприятия, занимающиеся производством компьютеров, электроники, фармацевтики, автомобилей и оборудования. Не отстают от них компании, выпускающие продукты питания и товары первой необходимости, уточнил Собянин.

Градоначальник добавил, что активный рост показателя производительности связан с развитием и внедрением новых технологий, включая искусственный интеллект. Кроме того, помогают компаниям их собственные инвестиции и поддержка властей города. Предприятиям предлагается уже более 20 антикризисных инструментов.



"В частности, столичный центр "Моспром" помогает выйти на рынки стран Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии. За три месяца этого года экспортную поддержку центра получили больше 50 предприятий", – заключил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что промышленным предприятиям будет оказана дополнительная поддержка. В частности, город компенсирует часть затрат на лизинг оборудования. Градоначальник сообщил, что из городского бюджета выделено Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства около 400 миллионов рублей, которые помогут привлечь примерно 2,5 миллиарда инвестиций на переоборудование столичных заводов.

