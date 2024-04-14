Собянин: более 300 компаний стали участниками нацпроекта "Производительность труда"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Порядка 306 московских компаний стали участникам нацпроекта "Производительность труда". Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, 193 предприятия относятся к малому и среднему бизнесу, 113 – к крупному. В тройке лидеров по количеству – предприятия обрабатывающей сферы, торговли и строительства, указал мэр.

Более того, продолжил он, около половины участников уже завершили первый этап реализации нацпроекта. Так, выработка на пилотных бизнес-процессах в среднем выросла на 60%, время протекания процессов уменьшилось на 38%, а неиспользуемые запасы сократились на 37%, указал Собянин.

Суммарный экономический эффект от участия в нацпроекте – пять миллиардов рублей. До конца текущего года в нем могут поучаствовать свыше 400 столичных предприятий, уточнил градоначальник.

Также он напомнил, что нацпроект "Производительность труда" реализуется в столице с 2022 года. Он помогает компаниям найти внутренние резервы для развития, модернизации технологий и повышения зарплат сотрудников.

Ранее сообщалось, что благодаря нацпроекту городские транспортные компании смогли сэкономить 238 миллионов рублей с 2022 года. Как отметила глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева, 8 из 12 участников нацпроекта завершили пилотные проекты и увеличили производительность в среднем в 1,8 раза.