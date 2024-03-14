Путин рассказал о создании базы для новых нацпроектов

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В РФ уже сформирована устойчивая база для реализации новых национальных проектов. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

По его словам, нацпроекты необходимо запустить в следующем году. Президент РФ призвал приступать к работе над проектами немедленно и спланировать все детально.

"К работе этой нужно приступать немедленно, при этом важно обеспечить детальное планирование всех элементов каждого национального проекта", – указал глава государства.

Он объяснил, что такое планирование призвано объединить в одной логике все уровни власти. Путин также порекомендовал выстраивать целостную систему управления нацпроектами.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на недопустимость узковедомственного подхода при подготовке проектов и поручил кабмину определиться с основными принципами их реализации к концу апреля.

"Мы с председателем правительства Михаилом Мишустиным встречались вчера, обсуждали этот вопрос", – сказал глава РФ.

Президент добавил, что основное место в реализации нацпроектов должны занять регионы.

Во время послания Федеральному собранию 29 февраля Путин объявил о старте или продлении таких программ и нацпроектов, как "Приоритет 2030", "Кадры", "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь" и "Земский работник культуры".

В свою очередь, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что необходимые ресурсы на выполнение поручений Путина определят во время подготовки бюджета в 2024 году. По словам министра, озвученные президентом решения будут воплощаться в рамках бюджетной сбалансированности. Он добавил, что общая цифра средств на выполнение поручений будет растянута на 6 лет.



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