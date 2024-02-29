29 февраля, 12:45Общество
Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Семья"
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В России запустят новый национальный проект "Семья". Об этом заявил Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.
"Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект", – указал российский лидер.
Президент РФ подчеркнул, что большая многодетная семья должна стать нормой в России. Президент государства в своем оглашении послания поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие 6 лет.
Вместе с тем глава РФ предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года.
Ранее Путин поручил правительству установить единый федеральный статус многодетной семьи с указанием всех положенных льгот. Он напомнил, что это справедливое требование жителей страны, так как единообразные льготы и механизмы поддержки должны быть гарантированы по всей стране.
Кроме того, президент потребовал проработать те меры, которые направлены на защиту материнства и детства, а также меры по укреплению семейных ценностей.
Путин начал оглашение послания, мероприятие проходит в Гостином Дворе в Москве. Оно транслируется в кинотеатрах 20 городов России.
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