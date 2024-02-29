В ГД предложили ввести дополнительный отпуск для усыновителей

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Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести дополнительный отпуск для граждан, которые получили заключение о праве быть усыновителями. Соответствующее письмо она направила на имя главы Минтруда Антона Котякова, передает RT.

Законодатель обратила внимание, что основной ориентир государственной политики в сфере защиты детства – приоритет семейного воспитания для детей, утративших родительское попечение. В связи с этим важной задачей, на ее взгляд, является продолжение поддержки кандидатов в приемные родители.

Лантратова отметила, что в соответствии с законодательством работодатель должен на основании заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы некоторым категориям граждан, в том числе работникам в случае рождения ребенка. Однако дополнительный отпуск может быть необходим работнику также в случае подготовки к усыновлению, подчеркнула парламентарий.

После этапа подготовки необходимых документов кандидату в приемные родители нужно время на изучение базы данных детей, которые остались без попечения родителей, посещение сиротских учреждений, на знакомство, общение с подопечными, объяснила Лантратова.

Она добавила, что ситуация осложняется, если данные учреждения находятся на территории другого региона, потому что тогда человеку приходится тратить дополнительные силы и время, чтобы добраться до места назначения.

В тексте обращения указано, что в связи с этим парламентарий готовит изменения в ТК РФ. Продолжительность отпуска в случае, когда у гражданина есть заключение от органов опеки о возможности быть усыновителем, может достигать 14 календарных дней в году.

Ранее депутат заявила, что в России необходимо создать федеральную программу "Семейный дом" по выдаче многодетным семьям жилья на пожизненное безвозмездное пользование. Соответствующее предложение она выдвинула в обращении председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Между тем член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила реализовать в России меру, при которой кормящих мам могли бы отпускать с работы на час раньше. Это, по ее мнению, поможет женщинам, работающим далеко от дома.

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