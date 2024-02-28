В Госдуме предложили отпускать кормящих матерей на час раньше с работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Москвой 24 предложила реализовать в России меру, при которой кормящих мам могли бы отпускать с работы на час раньше. Это, по ее мнению, поможет женщинам, работающим далеко от дома.

Депутат обратила внимание, что по Трудовому кодексу (ТК) РФ женщины имеют право на перерывы для кормления не реже чем через каждые три часа и не менее 30 минут каждый. Однако норма была разработана еще в СССР. Сейчас же, по словам Бессараб, место работы часто оказывается вдали от дома и перерывы лучше объединить.

"С учетом текущей ситуации лучше маме предложить уйти на час раньше, то есть объединить 30-минутные перерывы. Потому что наверняка, пока она на работе, кто-то ухаживает за ребенком и наверняка есть возможность покормить либо смесью, либо сцеженным грудным молоком", – сказала депутат.

Бессараб также добавила, что если некоторые матери не кормят грудным молоком, то сокращенный рабочий день станет для них возможностью провести время с ребенком.

Ранее стало известно, что в Госдуме разрабатывают несколько законопроектов, посвященных матерям. Предполагается, что один из них коснется грудного вскармливания в общественных местах. За такие действия в РФ планируют ввести штрафы.



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