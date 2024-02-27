В ГД готовят проект о штрафах за кормление грудью в общественном месте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Госдуме готовятся несколько законопроектов, посвященных матерям. Одним из них является введение штрафов за запрет на грудное вскармливание в общественных местах, сообщает газета "Известия".

По словам первого зампреда думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, меры поддержки для кормящих мам разрабатывают уже на протяжении двух лет, однако в ближайшее время их значительно активизируют. Заседание рабочей группы нижней палаты парламента пройдет 5 марта. На нем будет обсуждаться федеральная программа поддержки грудного вскармливания.

Как отметила парламентарий, в настоящее время юристы находятся в поиске законодательных решений. В РФ могут ввести штрафы для организаций, которые выгоняют кормящих мам. Буцкая указала, что следует обратить внимание и на правила. К ним можно отнести кормление с соблюдением этических норм, подчеркнула она.

В свою очередь, адвокат, юрист практики семейного права и наследственного планирования Виктория Чеснокова объяснила, что если в общественном месте женщину попросят прервать кормление грудного ребенка, то она может его продолжить, поскольку это не является правонарушением.

"Если женщина все же испытывает дискомфорт или опасается за свою безопасность и безопасность ребенка, она может попросить сотрудника сопроводить ее в комнату матери и ребенка", – рассказала эксперт.

Ранее Владимир Путин поручил правительству установить единый федеральный статус многодетной семьи с указанием всех положенных льгот. Глава РФ напомнил, что это справедливое требование жителей страны, так как единообразные льготы и механизмы поддержки должны быть гарантированы по всей стране. Также Путин сказал, что такое решение должно быть принято оперативно.

