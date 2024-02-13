Почти 95% молодых россиян намерены создать семью в возрасте 22–27 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 93% молодых людей в РФ намерены создать семью в возрасте 22–27 лет и в будущем родить одного-двух детей. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Российского государственного социального университета, который опросил свыше 1,1 тысячи студентов.

Среди тех, кто планирует завести детей, максимальную долю составляют ориентированные на семью с двумя детьми (46%). 14% хотели бы завести только одного ребенка, трех и более – 16%. Только 8% заявили, что разделяют идеологию чайлдфри.

9% опрошенных не задумываются о детях, остальные 7% не стали отвечать на данный вопрос, следует из исследования. По словам первого проректора РГСУ Джомарта Алиева, опрос подтвердил приверженность молодежи традиционным ценностям.

Ранее аналитики выяснили, что 87% россиян выбрали создание семьи одной из главных целей в жизни человека. 82% респондентов заявили, что традиционная семья всегда будет современной, несмотря на изменения в мире. 15% опрошенных назвали семью в ее традиционном понимании пережитком прошлого, говорится в исследовании ВЦИОМ.

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