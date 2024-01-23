В ГД объяснили введение статуса многодетной семьи

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб разъяснила введение статуса многодетной семьи, сообщает RT.

По ее словам, сейчас в субъектах России существует разрозненное понимание того, что такое многодетная семья. В частности, в некоторых регионах, с учетом особенностей традиций, семья с тремя детьми не считается многодетной. В связи с этим вводится единое понятие и при этом бессрочное.

"Вводится единый перечень стандартов поддержки семей. Например, это пенсионные права мамы. Мама, родившая и воспитавшая троих детей, имеет право выйти на пенсию раньше на три года. Родившая и воспитавшая четырех – на четыре года. Родившая и воспитавшая пять и более детей имеет право выйти на пенсию в 50 лет. Кроме того, это поддержка семей пособиями, выплатами", – объяснила парламентарий.

Кроме того, указ вводит ряд новых мер, например, право на бесплатное посещение культурных центров или на горячее питание.

Депутат назвала самым важным то, что указом президента дается гарантированное право на получение социальной поддержки. При этом регионы не смогут отменять те преференции, которые уже есть.

Ранее Владимир Путин подписал закон о мерах соцподдержки многодетных семей. Закон устанавливает, что многодетной является семья, имеющая троих и более детей. Причем такой статус определяется бессрочно. ﻿﻿﻿

Меры социальной поддержки будут предоставляться таким семьям до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения по очной форме.

Многодетным семьям гарантируется предоставление пособий и выплат, мер поддержки в сфере трудовых отношений, досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости, профессиональное обучение многодетных родителей и получение ими дополнительного образования, а также право на бесплатное посещение музеев, парков и выставок на территории РФ.

До этого Путин заявил, что статус многодетной семьи должен быть всероссийским, а не региональным.

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