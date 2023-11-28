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28 ноября, 18:13

Общество

Путин заявил, что в РФ выстроена система поддержки семей с детьми

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

В России работает правильно выстроенная система поддержки семей с детьми, никогда ранее она не осуществлялась в таком объеме. Об этом заявил по видеосвязи Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

"Но, безусловно, есть над чем работать", – подчеркнул он.

Ранее Путин сообщил, что многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов России. По его словам, преодолеть демографические вызовы можно только при помощи нравственных ценностей – любви, доверия и прочной нравственной опоры. В целом задача страны на поколения вперед и будущее Русского мира связаны с укреплением семьи и сбережением народов РФ, подчеркнул президент РФ.

Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи

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